Накануне появилась новость, что Алексея Панина задержала эстонская полиция.

Накануне появилась новость, что Алексея Панина задержала эстонская полиция.По информации, которая прогремела в телеграм-каналах, актер в состоянии алкогольного опьянения ломился в чужие квартиры, которые перепутал с номером отеля. Позднее стало известно, что Алексея Панина задержали в публичном доме. Сразу же поползли слухи, что за подобное поведение актеру грозит депортация на родину, где против него возбуждено уголовное дело.Спустя сутки актер вышел на связь после предполагаемого пьяного дебоша в публичном доме и рассказал, как все было на самом деле. Задержали его действительно в пристанище ночных бабочек, так как ночью в Эстонии выпить нельзя, легально это можно сделать только в барах и... публичных домах. Вот он и решил "заправиться" горячительном в одном из таких заведений, где у него произошел бытовой конфликт."Они повели себя по-скотски, а я послал их всех на три веселых буквы", – рассказал Алексей Панин.В итоге приехала полиция и забрала актера в местный вытрезвитель. В личном блоге артист опроверг информацию о депортации, отметив, что даже никакого уголовного дела не завели. Он сравнил инцидент с руганью в трамвае из-за билетика. "Проблема не стоит выеденного яйца", – уверен Панин.