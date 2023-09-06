Жители новостройки в Юрьевце недовольны работой управкомпании, но отказаться от нее не могут. Речь о фирме «Альтернатива» и этом четырнадцатиэтажном доме на улице Славная. Его сдали только

Жители новостройки в Юрьевце недовольны работой управкомпании, но отказаться от нее не могут. Речь о фирме «Альтернатива» и этом четырнадцатиэтажном доме на улице Славная. Его сдали только год назад, и за это время состояние дома значительно ухудшилось, рассказывают жители. Подтопления в подвале, протечка труб и провалы вдоль фундамента – с сыростью людям приходится бороться постоянно.