Центр Владимира будет перекрыт на время проведения полумарафона. Для безопасности дорожного...

Центр Владимира будет перекрыт на время проведения полумарафона.Для безопасности дорожного движения во время проведения Владимирского полумарафона 9 сентября 2023 года вводится ограничение движения всех видов транспорта:- с 06.30 до 14.30 по переулку Сушкова, улицам Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе, направив автотранспорт в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали и улицам Луначарского, Мира, Усти-на-Лабе, Гагарина.- с 06.30 до 16.00 по улицам Дворянской, Большой Московской на участке от улицы Студеная Гора до улицы Гагарина, направив автотранспорт в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Гагарина, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали.Также в связи с проведением Владимирского полумарафона «Золотые ворота»на в это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта, следующего через центральную часть города.Троллейбусные маршруты:№ 1 - Будет обслуживаться автобусами большого класса по тарифам и с предоставлением льгот, предусмотренных в троллейбусе. Путь следования:- с 06:30 до 14:30: «ул.Фатьянова - рынок «Слобода» - парк «Дружба» - ул.Верхняя Дуброва - пр-кт Ленина - ул.Пугачёва - пл.Победы - Левитановский сквер - ул.Пичугина - Садовая площадь - Студёная гора - Политехнический колледж - ул.Передний Боровок - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь» - пл.Фрунзе - Князь-Владимирское кладбище - Владимирский химический завод - ул.Дмитрия Погодина - Детская больница - Городская больница № 5 - Сады на Добросельской - театр «Разгуляй»;- с 14:30 до 16:00: «ул.Фатьянова - рынок «Слобода» - парк «Дружба» - ул.Верхняя Дуброва - пр-кт Ленина - ул.Пугачёва - пл.Победы - Левитановский сквер - ул.Пичугина - Садовая площадь - Студёная гора - Политехнический колледж - ул.Передний Боровок - ул.Гагарина - Соборная площадь - Гостиница «Владимир» - Андриановский сквер - пл.Фрунзе - Князь-Владимирское кладбище - Владимирский химический завод - ул.Дмитрия Погодина - Детская больница - Городская больница № 5 - Сады на Добросельской - театр «Разгуляй».№ 2 и № 8 - работать не будут.№ 5 - ул.Фатьянова - рынок «Слобода» - парк «Дружба» - ул.Верхняя Дуброва - пр-кт Ленина - ул.Пугачёва - Рябинка - ул.Чайковского - Черёмушки - ул.Красноармейская - Педагогический институт - Марьинка - Студенческий городок - Поворот на ДТЮ - Родник - Октябрьский пр-кт - Музей природы - Центральный парк - ул.Полины Осипенко - Дом культуры молодёжи - ул.Каманина - Владимирский юридический институт - Молодежный сквер - ул.Железнодорожная - Вокзальная площадь.№ 7 - пр-кт Ленина - ул.Пугачёва - Рябинка - ул.Чайковского - Черёмушки - ул.Красноармейская - Педагогический институт - Марьинка - ул.Белоконской - ул.Гастелло - Владимирский государственный университет - пл.Ленина - Всполье - Центральный парк - ул.Полины Осипенко - Дом культуры молодёжи - ул.Северная - ВЭМЗ.Автобусные маршруты:Маршруты №№ 12С, 15, 22, 25, 26С:- с 06:30 до 14:30 на участке от остановочного пункта «Студеная гора» до остановочного пункта «пл. Фрунзе» будут следовать через остановочные пункты: Политехнический колледж - ул.Передний Боровок - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь»;- с 14:30 до 16:00 на участке от остановочного пункта «Студеная гора» до остановочного пункта «Соборная площадь» будут следовать через остановочные пункты: Политехнический колледж - ул.Передний Боровок - ул.Гагарина.Маршруты №№ 1С, 5 (внешнее кольцо), 6С, 17, 27, 36 на участке от остановочного пункта «Студеная гора» до остановочного пункта «ул.Луначарского» будут следовать через остановочные пункты: Политехнический колледж - ул.Передний Боровок.Маршрут № 16С на участке от остановочного пункта «Студеная гора» до остановочного пункта «ул.Муромская» будет следовать через остановочные пункты: Политехнический колледж - ул.Передний Боровок.Маршрут № 28:- с 06:30 до 14:30 на участке от остановочного пункта «Студеная гора» до остановочного пункта «Владимирский юридический институт» будет следовать через остановочные пункты: Политехнический колледж - ул.Передний Боровок - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь»:- с 14:30 до 16:00 на участке от остановочного пункта «Студеная гора» до остановочного пункта «Соборная площадь» будет следовать через остановочные пункты: Политехнический колледж - ул.Передний Боровок - ул.Гагарина..Маршрут № 33С на участке от остановочного пункта «Студеная гора» до остановочного пункта «Областная администрация» будет следовать через остановочный пункт «Политехнический колледж».Остальные троллейбусные и автобусные маршруты работают без изменений.Напоминаем о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками, а водителям - о своевременном выборе путей объезда.Фото: https://www.pxfuel.com