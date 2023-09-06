Добрый и энергичный щенок из владимирского приюта Валента ищет дом И в завершении выпуска...

Добрый и энергичный щенок из владимирского приюта "Валента" ищет домИ в завершении выпуска рубрика "Хочу домой!". О питомцах из приютов, которые очень хотят обрести свой постоянный дом.Телефон волонтёра Киры: 8-910-182-43-30Придумать имя для сегодняшней очаровательной хвостатой героини - задача будущего хозяина. Этому доброму и энергичному щенку из "Валенты" всего полтора месяца, вырастет по колено в холке. В приюте уверяют, владелец не пожалеет о своём выборе и обретет самого преданного спутника жизни. Информация по телефону волонтера-куратора на экране и в сообществе приюта "Валента" ВКонтакте.