Злоумышленники подъехали к неохраняемой автостоянке, убедились, что водитель грузовика спит, открыли топливный бак и погрузили туда шланг. С помощью самодельной конструкции они

Злоумышленники подъехали к неохраняемой автостоянке, убедились, что водитель грузовика спит, открыли топливный бак и погрузили туда шланг. С помощью самодельной конструкции они “высосали” более 400 литров дизеля. Преступление произошло на трассе М-7 “Волга” этой весной. В ночь с 4 на 5 апреля два жителя Гороховца приехали на автостоянку в деревне Пестово. Мужчины заметили большегруз “Вольво”,