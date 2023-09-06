Экскурсовод из Владимира рассказала об историческом маршруте Владимира Ильича Ленина Дорогой еще...

Экскурсовод из Владимира рассказала об историческом маршруте Владимира Ильича ЛенинаДорогой еще одного видного исторического деятеля в областном центре водят экскурсии. 130 лет назад город Владимир посетил Владимир Ильич Ленин. Зачем приезжал и с чем уехал? По стопам вождя вместе с гидом Татьяной Лысовой прогулялась и наша съемочная группа.1893 год. 23-летний Владимир Ульянов-Ленин делает остановку во Владимире по пути из Нижнего Новгорода в Москву. Революционер в ожидании свидания с учителем, руководителем первого марксистского кружка в России Николаем Федосеевым.- Именно Федосеев научил его применять идеи Маркса на нашу российскую почву, предложил проект будущей партии большевиков, которую впоследствии переработал Ленин.Они вели активную переписку. И вот теперь есть возможность встретиться . Федосеев во Владимирском Централе . Но сегодня его обещали выпустить по причине болезни, под залог. Об этом Ленину сообщила невеста Федосеева Мария Гопфенгауз. Через нее марксисты и поддерживали законспирированную связь. Как рассказывает Татьяна Лысова , то что Ленин прибыл во Владимир именно в августе 1893-го установили исследователи, но есть и другие сведения.- Приложение к тому 1 Полного собрания сочинений "Даты жизнедеятельности ВИ Ленина" и там упоминается последняя неделя сентябряА вот откуда на владимирской памятной стеле появилось именно число 23 , не известно- говорит Татьяна. "Говорящая стела" установлена на месте старого вокзала, где побывал Ленин. Он был построен в 1862-ом , через год после запуска движения по железной дороге Москва-Нижний Новгород.- Это здание было одноэтажным с такими надстройками для квартир работников станции. Это было по воспоминанием современников - одно из лучших зданий на ЖД. 5 залов ожидания. великолепной меблировкой и замечательным буфетом. В билетном зале стоял полноростный портрет Александра Невского.Ленин взял чай в буфете и ждал связного. За ним пришел член марксисткого кружка Федосеева- Николай Сергиевский. Татьяна рассказывает, что одно время в интерьерах уже нового вокзала висела акварель Марии Мыслиной "Ленин на Владимирском вокзале". Исторические работы художницы сделаны по заказу Владимиро-Суздальского музея-заповедника. На новом здании есть и памятная табличка, но уже без цифры 23. А вот так примерно выглядел старый вокзал, каким его при выходе из поезда увидел Ленин. До конспиративной квартиры в Залыбедской Слободе отправились пешком. Марксисты прошли уютный парк , миновали извозничью биржу.- Вокзальный спуск и тогда при Ленине назывался Вокзальным спуском. Правда выглядел по -другому- застроен двухэтажными домами - трактиры и торговые лавки.С тех дореволюционных времен сохранился только этот дом Дмитрия Философова. Он и сегодня привлекает внимание : в рамках фестиваля Стритарта "Загогули 33" здесь появился мурал в исполнении Кирилла Ведерникова. Мы поднимаемся к пересечению с ул. Мироносицкой. Интересно, что таким же 110 лет назад был и царский вояж Николая-2. Встречали императорскую семью торжественно. Били колокола и в церкви Иоанна Богослова. Она находилась в верхней части Вокзального спуска.- Упоминание, как деревянной церкви датировано еще 17 веком, а в 1775 была построена в камне.В честь церкви и переулок называли Богословский. Впоследствии ему дали менее звучное имя-УЧПРОФСОЖ- участок профсоюзов железнодорожников- рассказывает Татьяна, потом гостиница Владимир. Церковь Иоанна Богослова снесена в 1930 -м. Такая я же участь постигла и привокзальный храм.- На пересечении Вокзального спуска и нынешней улицы Карла Маркса установлен поклонный крест. Когда-то на этой улице стояла церковь Жен Мироносиц. Но сама церковь стояла на этом месте-дома Железнодорожников.В церковь заходили помолиться и прибывающие, и отъезжающие. В этом храме бывал и император Александр второйВ середине 50-х г. Александр второй, проезжая по строящейся железной дороге с инспекцией , остановился во Владимире. Породнился со своей семьей и свитой и отстоял божественную литургию в этой церкви. Возможно этот факт Сергиевский тоже рассказал Ленину и, возможно, о нем вскипела память о старшем брате..который был казнен за покушение на Александра второго.Место снесенного храма теперь занимает дом в уникальном стиле конструктивизма. Исчезла церковь, исчезло и название улицы Мироносицкая- теперь она Карла Маркса. В конце 19 века улица была застроена доходными домами, трактирами, харчевнями, и торговыми лавками. Вот такой ее увидел и Ленин. До нашего времени сохранился и самый старый дом - купца Ильи Лукьянова 1862-го года постройки.- Этот дом был признан аварийным. Его жители выселены и его собирались снести. Но нашлись неравнодушные жители, которые взяли справку в архиве области и добились признания объекта, как культурного значения.Лукьяновский спуск сегодня называется Коммунальным. В свое время он был уникален тем, что на нем располагался всего лишь один дом- грандиозная гостиница Ильи Лукьянова- самая лучшая в дореволюционном Владимире.- Она представляла собой двухэтажный каменный дом в стиле барокко с парадным въездом. Территория тоже была великолепна, были каретные дворы, собственный водопровод. Даже на фотографиях угадываются беседки.Прохожих здесь встречали многочисленные торговые лавки. В начале 20 века был принят единый проект - каким должен быть их внешний облик. Здесь до революции, как и сегодня, тоже стояла сувенирная лавка. Весьма интересно и место, которое занимает гостиница Владимир- рассказывает Татьяна. Есть сведения, что первоначально церковь Иоанна Богослова стояла именно здесь. Отсюда и бывшее название улицы-Ивановская.- По Коммунальному спуску проходил глубокий овраг, разделяющий город Владимир на территорию Кремля и так называемого Ветшаного города. И по берегам оврага стояли свои валы. Через овраг был перекинут мостик и вал с этой стороны назывался Ивановским, как и мостик. И башня тоже назвалась Ивановская.Облик гостиницы и сегодня отражает исторические реалии. Присмотритесь- недаром ее часть напоминает башню. А вот с названием улицы и в советское и наше время постоянно что-то происходило.- Ивановская после революции в 1927 г была переименована в ул. Клима Ворошилова. Когда же началось активное развитие юго-западного района было решено одну из улиц назвать Ворошилова, а бывшую улицу имени Николая Осьмова, участника трех русских революций, человека, который устанавливал советскую власть в родном Гусь-Хрустальном.В 60-е г. во Владимире было принято решение на каждой именной улице разместить мемориальные доски. Такая доска в честь революционера Николая Осьмова была и на доме №2, на его месте сейчас новострой. К тому времени во Владимире вообще забыли, кто такой Осьмов. Дело дошло до курьеза: на вывесках даже появилось название не Осьмова , а Осьмого. Топонимический казус вскоре исправили.Между тем Ленин и Сергиевский продолжали свой путь уже к берегу Лыбеди по извилистой Ивановской- Покатой- рассказывает Татьяна. До революции здесь стояли всего 6 домов, сегодня сохранился один. Но эти места славились другим- парниковым хозяйством Муравкиных. Взору Ленина открылось впечатляющее зрелище.- 20 тысяч парников предстали на противоположном берегу на стекле муравскинских садов.Татьяна говорит, интересно сегодня представить Владимир таким, каким его в свой единственный приезд в губернский центр увидел Ленин. С тех времен не сохранилась и старинная Воскресенская церковь. Известная с 17-го века и воссозданная в камне в 1789-ом году. Этими землями когда-то владели знаменитые купцы Галкины . Да и переулок называли Галкиным.- Между церковью и конной площадью, где сейчас Центральный рынок, территорию занимали владения купцов Галкиных. Их первое упоминание датируется аж 17 веком.Галкины занимались рыбной отраслью и торговлей. Эти места всегда неофициально называли Базарной площадью. Бывшая Подьяческая, чуть позднее Ново-конная, была заселена чиновниками нижнего класса, бывшими подъячими. Сюда из центра Владимира в начале 20 века перенесли и торговлю крупным рогатым скотом и лошадьми. Здесь же был открыт ветеринарный отдел уездной земской управы. Ветлаборатория на Сакко- и- Ванцетти есть до сих пор. Интересный факт- потомки Галкиных увлекались фотографией. Благодаря этому сохранился снимок того самого дома с мезонином , который был снят для тайной встречи Ленина с Федосеевым. Он прождал его 5 часов. Но Федосеева так и не отпустили. Дом снесли в 1925. А в 1970-м к 100 летию вождя мирового пролетариата, здесь появилась памятная модернистская стела. Архитектор Ольга Гавриловна Гусева.- Символически изображена крыша дома. Внизу положены 2 бревна- символы, что дом был деревянный. 1893 год и медными буквами- здесь был Ленин, приехавший на встречу с Федосеевым.Это место было очень востребованным в советские годы: именно здесь торжественно принимали школьников в пионеры. После 90-х даже ухаживать перестали, буквы украли, бревна сгнили. В 2013 - подытоживает Татьяна, Госинспекция по охране памятников поставила перед горадминистрацией вопрос о приведении памятника в порядок. С тех пор мемориал белят, но все равно хотелось бы видеть его в лучшем состоянии. А сам исторический маршрут достоен возрождения.Татьяна Воронцова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир".