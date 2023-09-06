Еще 10 добровольцев из Владимира отправились в подразделения Минобороны для подготовки к службе в...

Еще 10 добровольцев из Владимира отправились в подразделения Минобороны для подготовки к службе в зоне СВОЕще одна группа добровольцев из Владимира - 10 человек - сегодня отправилась в подразделения Минобороны, где будет проходить подготовку к службе в зоне специальной военной операции.Торжественные проводы прошли на площади у Дома культуры молодежи на улице Мира. Со словами благодарности и поддержки к военнослужащим обратились представители областного правительства и военного комиссариата, духовЕнства, родные, близкие. О своем опыте службы в зоне СВО бойцам рассказал один из участников спецоперации. Александр подписал уже два контракта. Сейчас он восстанавливается после ранения и планирует снова вернуться на фронт.Александр, участник специальной военной операции:- Кто-то должен это делать. Потому что наши деды, они боролись с фашизмом. Мировая обстановка такая, что создается угроза целостности России. Страшно всем. Но дело также делают все. Никто не говорил "я не пойду и всё, делайте со мной, что хотите". Все шли, все делали, все выполняли задачи.