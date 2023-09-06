Еще один ребенок выпал из окна во Владимирской области. Несчастье случилось накануне в городе...

Еще один ребенок выпал из окна во Владимирской области.Несчастье случилось накануне в городе Струнино Александровского района.По предварительным данным, девочка в возрасте минимум двух лет выпала из окна четвертого этажа.Она осталась жива, сначала ее доставили в Александровскую больницу, затем - перевели во Владимир.Напомним, что 11 августа во Владимире из окна многоэтажки выпал годовалый ребенок. А 2 августа из окна пятого этажа в Коврове выпала малолетняя девочка.Фото: https://www.pxfuel.com