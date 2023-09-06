Город получил почётное звание, которое сохранит память о трудовых подвигах владимирцев в годы...

Город получил почётное звание, которое сохранит память о трудовых подвигах владимирцев в годы Великой Отечественной войныГлава государства провёл заседание Российского организационного комитета "Победа". Вместе с Владимиром звание будет присвоено 10 российским городам. 4 из них - в Центральном Федеральном округе. Участие в заседании принял Игорь Щеголев, полпред Президента в ЦФО. Напомним, звания "Город трудовой доблести" удостаиваются города страны, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.Прямая речь Президента:- Я хочу всех поблагодарить, предложения, которые были высказаны сегодня, сформулированы, принимаются. Будем работать над их реализацией. И прошу отразить это в соответствующих документах.Инициативу Общественной Палаты Владимира в феврале 21-ого года поддержали 77 некоммерческих организаций. В онлайн-голосовании в поддержку предложения высказались 95 процентов респондентов. Ходатайство Президенту России о присвоении Владимиру звания "Город трудовой доблести" направил губернатор Александр Авдеев. Как отметил сегодня на своей официальной странице глава региона, жители Владимира внесли большой вклад в Великую Победу. На госзаводе, где сейчас расположен "Точмаш", в 1940-ые производились боеприпасы. Во Владимире для фронта изготовили бронепоезд "Феликс Дзержинский". По словам Александра Авдеева, цитата: "трудовой подвиг нашего старшего поколения теперь получил прямое и официальное признание". С гордостью эту новость встретили и во владимирском отделении Российского исторического общества.Елена Петровичева, председатель Совета владимирского отделения Российского исторического общества, доктор исторических наук:- Город Владимир был небольшим в начале Великой Отечественной войны, всего немногим более 70 тысяч человек. Но здесь работали заводы, которые выпускали важную стратегическую продукцию. Это почётное звание, которое позволит нам сохранять историческую память о подвиге владимирцев в годы Великой Отечественной войны, о трудовом подвиге наших земляков.