Кирилл Еропов из Владимира примет участие в новом сезоне шоу телеканала Россия Ну-ка, все...

Кирилл Еропов из Владимира примет участие в новом сезоне шоу телеканала "Россия" "Ну-ка, все вместе!"Молодой владимирский вокалист Кирилл Еропов примет участие в новом сезоне знаменитого шоу телеканала "Россия" "Ну-ка, все вместе!"- Первым делом, первым делом самолёты. Откуда Вы чудо чудное, диво дивное.Кириллу Еропову-17. Он-выпускник вокальной студии "Жанр" Дворца детского и юношеского творчества. Участие в проекте "Ну-ка все вместе!"- новый для него этап. Покорить ему предстоит экспертов-поющую сотню под руководством певца Сергея Лазарева.Старт нового сезона уже в эту пятницу, в 21.30.