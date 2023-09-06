Метеорологи сообщили жителям Владимирской области о прохождении холодного фронта и повышении...

Метеорологи сообщили жителям Владимирской области о прохождении холодного фронта и повышении атмосферного давления.Регион 33 с севера на юг пересечёт холодный атмосферный фронт. На своём пути он будет уплотнять облака, местами отметится кратковременными дождями и усилит ветер, что ограничит дневной прогрев.Воздух прогреется до 15 градусов.Ветер усилится до 4,5 метров в секунду.Атмосферное давление вырастет с 749 до 752 мм ртутного столба.Народный прогноз погодыГрибы предсказывали нашим предкам будущую зиму: большой урожай грибов предвещает продолжительную зиму. К этому времени поспевают груши.Фото: https://www.pxfuel.com