Метеорологи сообщили жителям Владимирской области о прохождении холодного фронта и повышении...
Метеорологи сообщили жителям Владимирской области о прохождении холодного фронта и повышении атмосферного давления.
Регион 33 с севера на юг пересечёт холодный атмосферный фронт. На своём пути он будет уплотнять облака, местами отметится кратковременными дождями и усилит ветер, что ограничит дневной прогрев.
Воздух прогреется до 15 градусов.
Ветер усилится до 4,5 метров в секунду.
Атмосферное давление вырастет с 749 до 752 мм ртутного столба.
Народный прогноз погоды
Грибы предсказывали нашим предкам будущую зиму: большой урожай грибов предвещает продолжительную зиму. К этому времени поспевают груши.
Фото: https://www.pxfuel.com