Женщина ушла с работы, чтобы обеспечивать жизнь известного актера сериалов.

Женщина ушла с работы, чтобы обеспечивать жизнь известного актера сериалов.Сергей Астахов и его молодая подруга вместе уже около девяти лет. С Викторией, которую мужчина нежно называет принцессой, он познакомился на дискотеке. Тогда женщина работала учительницей начальных классов, но через некоторое время ушла с работы и стала директором актера.В феврале этого года появилась информация, что 37-летняя возлюбленная Сергея Астахова ждет ребенка, но пара никак не афишировала радостное событие. Наконец, стало известно, что в одном из московских роддомов родился сын пары. Мальчика, появившегося на свет весом 3600 граммов и ростом 50 сантиметров, назвали Александром. Об этом сообщает .Влюбленные уже давно мечтали о ребенке. Для 54-летнего актера малыш стал вторым – у Сергея Астахова есть взрослая дочь от второго брака. Мария пошла по стопам родителей и тоже выучилась на артистку. Для подруги актера ребенок стал первым.До Виктории артист был дважды женат и крутил роман с Еленой Кориковой. В одном из интервью Сергей Астахов поделился, что отношения со звездой сериала "Бедная Настя" были неравными. Тогда мужчина думал больше о своей карьере, чем о возлюбленной, и это стало для девушки неприятным открытием.