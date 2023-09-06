Новая группа мужчин из Владимирской области отправилась для прохождения службы по контракту.

Новая группа мужчин из Владимирской области отправилась для прохождения службы по контракту. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.На защиту Отечества встали жители областного центра, Александрова, Коврова, Мурома и других городов. Возраст контрактников – от 27 до 46 лет.Земляков провожали семьи, друзья и близкие, представители военного комиссариата, обладминистрации, священнослужители и волонтёры. Бойцов напутствовали, им желали вернуться домой живыми и невредимыми.