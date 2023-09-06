На Владимирскую область движется опасный штормовой ветер. В ближайшие 1-3 часа, с сохранением до...

На Владимирскую область движется опасный штормовой ветер.В ближайшие 1-3 часа, с сохранением до конца суток 6 и 7 сентября, во Владимире и по области ожидается усиление западного и северо-западного ветра, порывы 15-17 м/с, предупреждает ГУ МЧС по Владимирской области.Это риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения, нарушений в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев, напоминают спасатели.Энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей Владимирской области в режиме повышенной готовности, сообщила пресс-служба компании.Фото: https://www.pxfuel.com