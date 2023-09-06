Наркосбытчики пытались дать взятку в 300 тысяч рублей сотруднику ФСБ по Владимирской...

Наркосбытчики пытались дать взятку в 300 тысяч рублей сотруднику ФСБ по Владимирской области.Управлением ФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с ОНК МО МВД России «Гусь-Хрустальный» и СО по городу Гусь-Хрустальный СУСК России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность двух жителей Московской области, причастных к покушению на сбыт наркотиков в крупном размере и даче взятки сотруднику УФСБ России по Владимирской области.По версии следствия, 45-летний мужчина приобрел, расфасовал и распределил по 25 тайникам смесь, содержащую гашиш. Но 29 августа сотрудниками УФСБ, совместно с ОНК МО МВД России «Гусь-Хрустальный», наркотики общей массой не менее 37,26 граммов изъяты из незаконного оборота, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.Было возбуждено уголовное дело. Тогда задержанный договорился с 48-летней посредницей о передаче взятки сотруднику УФСБ России по Владимирской области в размере 300 000 рублей. 70 000 рублей из них она передала 3 сентября в салоне автомобиля на парковке в Гусь-Хрустальном.Сотрудник УФСБ незамедлительно сообщил о данном факте в подразделение собственной безопасности УФСБ, а также в МО МВД России «Гусь-Хрустальный».В отношении обоих фигурантов возбуждены уголовные дела.Мужчина под стражей, с женщины взята подписка невыезде.Фото: https://www.pxfuel.com