Певица Юта рассказала о планах, связанных с семьей и творчеством.

Певица Юта рассказала о планах, связанных с семьей и творчеством.Певица Юта была счастлива в браке с режиссером и кинопродюсером Олегом Осиповым. В браке родились трое детей, но 12 лет назад его жизнь оборвалась.Певица признается, что хочет жить до 108 лет. "Я хочу жить до 108, петь я хочу до 95. Если будет возможность и аппарат будет работать, до 95 можно, я бы хотела", — цитирует артистку .Звезда призналась, что у нее сильное желание стать еще раз мамой. "Я точно знаю, что у меня будет много внуков", — отметила певица.Певица хочет заняться обустройством быта: посадить яблоню, виноград, тюльпаны. "Розы нет — это не мое", — отметила Юта.Кроме того, знаменитость не против организовать концерт с оркестром и даже научится играть на барабанах. "Саксофон потом. Позже. Я обязательно его освою. Сейчас барабаны. Хотя сын мне говорит: "Мама, зачем тебе это нужно? Ты же заслуженная артистка". Я говорю: "Толян, так ты представляешь, как заслуженная артистка выходит, поет, а потом такая: "Ща! И садится за барабанную установку", — добавила она.