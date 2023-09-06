Появились подробности массового ДТП на проспекте Ленина во Владимире В начале выпуска - о массовом...

Появились подробности массового ДТП на проспекте Ленина во ВладимиреВ начале выпуска - о массовом ДТП на проспекте Ленина областной столице.Лихач на БМВ играл "в шашечки" у Буревестника - этот момент за несколько секунд до аварии- накануне вечером- поймал видеорегистратор. В итоге пятидесятилетний водитель иномарки не справился с управлением, вылетел на встречку и "зацепил" три автомобиля - Ситроен, Ниссан и Хёндай. По предварительной информации управления ГИБДД, никто из водителей и пассажиров не пострадал. В соцсетях под этой новостью появились комментарии, что виновник ДТП - водитель БМВ, якобы сбежал с места аварии.В ГИБДД эту информацию опровергли. Лихача, по утверждению владимирцев, неоднократно видели выполняющим опасные манёвры на улицах города.