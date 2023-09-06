Прокуратура через суды добивается приведения в порядок дорог Владимирской области. Суздальской...

Прокуратура через суды добивается приведения в порядок дорог Владимирской области.Суздальской межрайонной прокуратурой в селе Сновицы выявлены многочисленные нарушения требований законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, а также требований к состоянию дорог.В частности, выбоины на улицах Шмакова, Речная Центральная превышали предельно допустимый размер, на ул. Центральная, кроме того, отсутствовала горизонтальная дорожная разметка, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В Суздальский райсуд направлены исковые заявления об обязании устранить допущенные нарушения.В рамках рассмотрения иска прокурора уже были проведены ремонтные работы на дороге по ул.Шмакова, на участке дороги по ул.Центральная нанесена дорожная разметка, отметили в надзорном ведомстве.Остальные требования прокурора судом удовлетворены.Ранее судом вынесены решения о приведении в соответствие с требованиями действующего законодательства автомобильных дорог в с. Сельцо, пос. Садовый, с. Барское Городище.Устранение всех выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.Фото: https://www.pxfuel.com