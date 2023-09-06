Прокуратура через суды добивается приведения в порядок дорог Владимирской области.
Суздальской...
Прокуратура через суды добивается приведения в порядок дорог Владимирской области.
Суздальской межрайонной прокуратурой в селе Сновицы выявлены многочисленные нарушения требований законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, а также требований к состоянию дорог.
В частности, выбоины на улицах Шмакова, Речная Центральная превышали предельно допустимый размер, на ул. Центральная, кроме того, отсутствовала горизонтальная дорожная разметка, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
В Суздальский райсуд направлены исковые заявления об обязании устранить допущенные нарушения.
В рамках рассмотрения иска прокурора уже были проведены ремонтные работы на дороге по ул.Шмакова, на участке дороги по ул.Центральная нанесена дорожная разметка, отметили в надзорном ведомстве.
Остальные требования прокурора судом удовлетворены.
Ранее судом вынесены решения о приведении в соответствие с требованиями действующего законодательства автомобильных дорог в с. Сельцо, пос. Садовый, с. Барское Городище.
Устранение всех выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.
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