Россиянка незаконно регистрировала в своей квартире иностранцев. Примечательно, что в качестве платы за прописку мигранты пообещали жительнице Тюмени помочь сделать ремонт. Прокуратура ..

Россиянка незаконно регистрировала в своей квартире иностранцев. Примечательно, что в качестве платы за прописку мигранты пообещали жительнице Тюмени помочь сделать ремонт.Прокуратура Калининского административного округа Тюмени утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении женщины. "Она обвиняется в совершении десяти преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ — фиктивная простановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ", — цитирует сообщение на официальном сайте прокуратуры .Следователям удалось выяснить, в период с 2022 по 2023 год тюменка зарегистрировала в своей квартире 14 иностранцев. В обмен на это мигранты пообещали женщине помочь с ремонтом квартиры.