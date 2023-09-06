Константин Арефьев скончался 4 сентября. Ему было всего 59 лет. Информация о смерти талантливого режиссера и аниматора появилась в телеграм-канале Союзмультфильма, отмечает . Константина ..

Константин Арефьев скончался 4 сентября. Ему было всего 59 лет. Информация о смерти талантливого режиссера и аниматора появилась в телеграм-канале "Союзмультфильма", отмечает .Константина Арефьева на "Союзмультфильме" называли мастером на все руки. В разные годы он успел поработать режиссером, монтажером, аниматором и художником, сообщает .За свою карьеру он снял немало известных мультфильмов, среди которых "Крылья для друга", "Иван-Хуан", "Popcorn", "Рыбак и его душа", пишет .