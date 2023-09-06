Смотрите Вести в 14.30: как работает мобильная участковая избирательная комиссия?
Наезд на...
Смотрите "Вести" в 14.30: как работает мобильная участковая избирательная комиссия?
Наезд на полицейского
Лихач на "Газели" отправился в СИЗО. Новый виток дела о сбитом полицейском.
Мобильная УИК
Навстречу выборам. Как работает мобильная участковая избирательная комиссия?
Медицинская перезагрузка
Медицинская перезагрузка Александровского района. Ход реконструкции поликлиники в Карабанове проверил губернатор Александр Авдеев.