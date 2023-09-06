Смотрите Вести в 9.00: во Владимире открылась выставка Сила традиций. За вклад в Великую...

Смотрите "Вести" в 9.00: во Владимире открылась выставка "Сила традиций".За вклад в Великую ПобедуПодвиг старшего поколения владимирцев в годы Великой Отечественной войны получил официальное признание. Областная столица станет Городом трудовой доблести.Наезд на полицейскогоПойман и заключён под стражу. Что ждёт водителя "Газели", который сбил полицейского в Ковровском районе?Осенний вернисажСкульптура и живопись - работы мэтров и новые имена. Во Владимире открылась выставка "Сила традиций".