Эксперты отметили меры поддержки столичных компаний.

Эксперты отметили меры поддержки столичных компаний.Москва заняла первое место среди городов БРИКС по уровню технологического и пространственного развития. Об этом в своем написал мэр столицы Сергей Собянин.Градоначальник уточнил, что рейтинг составили ведущие исследовательские центры и университеты стран – членов БРИКС. Эксперты оценивали способность мегаполисов предоставлять жителям электронные услуги, доступность городской инфраструктуры и другие факторы."По Москве эксперты особенно отметили сбалансированное пространственное развитие, различные меры поддержки компаний и развитую инновационную экосистему нашего города", – заявил Собянин.Также в тройке лидеров оказались китайские мегаполисы – Пекин и Шанхай.Москва ранее рейтинг региональных центров компетенций по результатам реализации национального проекта "Производительность труда". За первые шесть месяцев 2023 года 38 городских предприятий, участвовавших в проекте, нарастили производительность на 59%.Столицу самым эффективным регионом по реализации промышленной политики. За последние пять лет объем инвестиций в Москве вырос в два раза.