Стали известны лучшие во Владимирской области инклюзивные образовательные организации.
В...
Стали известны лучшие во Владимирской области инклюзивные образовательные организации.
В региональном этапе X Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России - 2023» приняли участие 9 образовательных организаций Владимирской области, сообщает https://viro33.ru .
Распределение по номинациям в этом году оказалось следующим:
1. Лучший инклюзивный детский сад – 3 участника:
Детский сад №1 «Светлячок», г. Камешково;
Детский сад комбинированного вида «Сказка», г. Судогда ;
Детский сад №3 «Теремок», п. Красная Горбатка Селивановского района Владимирской области.
2. Лучшая инклюзивная школа – 4 участника:
Средняя общеобразовательная школа №7, г. Муром;
Муромцевская средняя общеобразовательная школа;
Средняя общеобразовательная школа № 24 имени Героя Советского Союза Алексея Васильевича Лопатина;
Средняя общеобразовательная школа № 4, г. Александров.
3. Лучшая профессиональная образовательная организация – 2 участника:
Владимирский экономико-технологический колледж;
Александровский промышленно-правовой колледж.
Все участники регионального этапа конкурса представили интересные материалы, иллюстрирующие практику работы образовательных организаций с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Можно отметить повышение интереса к конкурсу у представителей образовательных организаций области по сравнению с прошлым годом.
Победителями регионального этапа конкурса стали:
в номинации «Лучший инклюзивный детский сад» – детский сад №1 «Светлячок», г. Камешково;
в номинации «Лучшая инклюзивная школа» – средняя общеобразовательная школа №7, г. Муром;
в номинации «Лучшая профессиональная образовательная организация» – Владимирский экономико-технологический колледж.
Победители регионального этапа будут представлять Владимирскую область во втором (федеральном) этапе X Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2023».
Фото: https://www.pxfuel.com