Стали известны лучшие во Владимирской области инклюзивные образовательные организации. В...

Стали известны лучшие во Владимирской области инклюзивные образовательные организации.В региональном этапе X Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России - 2023» приняли участие 9 образовательных организаций Владимирской области, сообщает https://viro33.ru .Распределение по номинациям в этом году оказалось следующим:1. Лучший инклюзивный детский сад – 3 участника:Детский сад №1 «Светлячок», г. Камешково;Детский сад комбинированного вида «Сказка», г. Судогда ;Детский сад №3 «Теремок», п. Красная Горбатка Селивановского района Владимирской области.2. Лучшая инклюзивная школа – 4 участника:Средняя общеобразовательная школа №7, г. Муром;Муромцевская средняя общеобразовательная школа;Средняя общеобразовательная школа № 24 имени Героя Советского Союза Алексея Васильевича Лопатина;Средняя общеобразовательная школа № 4, г. Александров.3. Лучшая профессиональная образовательная организация – 2 участника:Владимирский экономико-технологический колледж;Александровский промышленно-правовой колледж.Все участники регионального этапа конкурса представили интересные материалы, иллюстрирующие практику работы образовательных организаций с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.Можно отметить повышение интереса к конкурсу у представителей образовательных организаций области по сравнению с прошлым годом.Победителями регионального этапа конкурса стали:в номинации «Лучший инклюзивный детский сад» – детский сад №1 «Светлячок», г. Камешково;в номинации «Лучшая инклюзивная школа» – средняя общеобразовательная школа №7, г. Муром;в номинации «Лучшая профессиональная образовательная организация» – Владимирский экономико-технологический колледж.Победители регионального этапа будут представлять Владимирскую область во втором (федеральном) этапе X Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2023».Фото: https://www.pxfuel.com