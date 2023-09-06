После слова Ларисы Гузеевой невеста не стала выбирать выражения.

После слова Ларисы Гузеевой "невеста" не стала выбирать выражения.Лариса Гузеева ведет шоу "Давай поженимся!", которое показывает Первый канал, уже 15 лет. Поклонники проекта давно заметили, что артистка отличается прямолинейности и всегда говорит то, что думает об участниках передачи. Например, в недавнем выпуске телеведущая честно призналась, что не верит в душещипательную историю, которую рассказала девушка, пришедшая завоевать внимание бизнесмена.Молодая участница по имени Ульяна, мать троих детей, поведала о тяжелом детстве, а также о том, как сама заработала деньги на открытие салона красоты в своем городе и получает при этом три образования. Лариса Гузеева и Роза Сябитова усомнились в правдивости истории из-за возраста девушки и ее внешнего вида. Мол, так не выглядят при плотном графике, времени на себя обычно не хватает."Мы же не дуры здесь сидим 15 лет. Я не верю!" – сказала ведущая шоу.Уйдя в комнату ожидания, Ульяна расплакалась из-за того, что ей никто не поверил. "О****шие старые бабы!" – бросила обиженная девушка, сорвавшись на мат. Сваха же попыталась сгладить углы, объяснив, что на участницу никто не нападает, а просто хотят помочь ей устроить личную жизнь. Дескать, нельзя начинать отношения со лжи.Ранее Роза Сябитова рассказала, как выводит на чистую воду участников шоу "Давай поженимся!". Слова свахи "Дни.ру".