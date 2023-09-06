Ежегодный фестиваль воздухоплавания «Золотая осень на Золотом кольце» пройдет в шестой раз с 15 по 17 сентября. Кроме того, с 15 по 16 внутри праздника состоится еще и фестиваль гастрономии. Об

Ежегодный фестиваль воздухоплавания «Золотая осень на Золотом кольце» пройдет в шестой раз с 15 по 17 сентября. Кроме того, с 15 по 16 внутри праздника состоится еще и фестиваль гастрономии. Об этом сообщили на сайте gtksuzdal.ru. Местом проведения станет территория гостиницы по адресу улица Коровники, 45. На торжество приедут ведущие российские повара – члены Национальной