Приложения, которые позволяют родителям контролировать передвижения своего ребенка, могут привести к подрыву доверия в семье. К такому мнению пришли ученые ПНИПУ. Психологические ..

Приложения, которые позволяют родителям контролировать передвижения своего ребенка, могут привести к подрыву доверия в семье. К такому мнению пришли ученые ПНИПУ."Психологические исследования показывают, что школьники по-разному реагируют на применение технологий "отслеживания" их передвижений или общения в сети. Один ребенок может согласиться, а другой воспротивится вмешательству родителей в его личное пространство. Во втором случае ситуация может привести к подрыву доверия в семье, негативно повлиять на развитие у детей самостоятельности, независимости, уверенности в себе. И чем старше будет ребенок, тем ощутимее последствия такого контроля", — цитирует кандидата психологических наук, доцента кафедры социологии и политологии ПНИПУ Ольгу Юрьеву .