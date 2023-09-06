В Александровской слободе вспоминают многолетнюю историю ценных пожертвований, сделанных...

В "Александровской слободе" вспоминают многолетнюю историю ценных пожертвований, сделанных меценатами и "друзьями музея"Редчайшие предметы старины, авторские скульптуры и экземпляры книг с очень небольшими тиражами. В Международный день благотворительности в "Александровской слободе" вспоминают многолетнюю историю ценных пожертвований, сделанных меценатами и "друзьями музея".Среди них - коллекционеры всероссийского масштаба, ученые, основатели частных музеев, владельцы антикварных салонов, которые помогают выуживать экспонаты с аукционов, определять подлинность предметов и просто делают музею поистине царские подарки. Так в собрании "слободы" оказались, например, вот этот оружейный сундук (современник Грозного), уникальный экземпляр "слободской Псалтири" и бюст "Царя Федора Иоанновича". Скульптура младшего сына Ивана Грозного, созданная по реконструкции известного антрополога Михаила Герасимова.