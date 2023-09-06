В машине у 35-летнего жителя Московской области нашли свертки с гашишем. Общая масса вещества составила более 37 грамм. В надежде уменьшить размер наркотика и наказания, мужчина решил

В машине у 35-летнего жителя Московской области нашли свертки с гашишем. Общая масса вещества составила более 37 грамм. В надежде уменьшить размер наркотика и наказания, мужчина решил подкупить начальника ФСБ. Полиция и сотрудники ФСБ задержали мужчину в Гусь-Хрустальном. У него в машине нашли 7 свертков гашиша. Оказалось, что это далеко не все – 25 свертков