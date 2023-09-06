В машине у 35-летнего жителя Московской области нашли свертки с гашишем. Общая масса вещества составила более 37 грамм. В надежде уменьшить размер наркотика и наказания, мужчина решил
<a href="https://33live.ru/novosti/06-09-2023-v-gus-xrustalnom-muzhchina-zaderzhannyj-za-narkotiki-popytalsya-otkupitsya.html" target="_blank">В Гусь-Хрустальном мужчина, задержанный за наркотики, попытался откупиться</a> - В машине у 35-летнего жителя Московской области нашли свертки с гашишем. Общая масса вещества составила более 37 грамм. В надежде уменьшить размер наркотика и наказания, мужчина решил
[url=https://33live.ru/novosti/06-09-2023-v-gus-xrustalnom-muzhchina-zaderzhannyj-za-narkotiki-popytalsya-otkupitsya.html]В Гусь-Хрустальном мужчина, задержанный за наркотики, попытался откупиться[/url] - В машине у 35-летнего жителя Московской области нашли свертки с гашишем. Общая масса вещества составила более 37 грамм. В надежде уменьшить размер наркотика и наказания, мужчина решил