На ремонт дорог местного значение Гусь-Хрустального района в 2023 году выделено 134,4 млн рублей. На 20 участках асфальт уже приведен в нормативное состояние, сообщил председатель Заксобрания

На ремонт дорог местного значение Гусь-Хрустального района в 2023 году выделено 134,4 млн рублей. На 20 участках асфальт уже приведен в нормативное состояние, сообщил председатель Заксобрания региона Владимир Киселев в соцсетях. К этим участкам относятся: – д. Вашутино – ул. Мира;– пос. Анопино – ул. Зеленая;– д. Нечаевская – ул. Колхозная;– пос. Золотково – ул.