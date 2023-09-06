В Гусь-Хрустальном правоохранители арестовали 35-летнего жителя Московской области.

В Гусь-Хрустальном правоохранители арестовали 35-летнего жителя Московской области. Мужчину обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили пресс-службы УМВД, УФСБ и СУ СК России по Владимирской области.Подозреваемого задержали на одной из улиц райцентра. При обыске в машине мужчины нашли 7 свёртков с запрещённым средством. Кроме того, оперативники выявили два тайника с наркотиками, в которых обнаружили ещё 25 упаковок с зельем. Всего же стражам порядка удалось изъять 37,26 граммов вещества.В отношении гражданина возбуждено уголовное дело.