В машине у 35-летнего злоумышленника нашли свертки с гашишем. Часть запрещенных веществ мужчина уже успел спрятать в “тайники”, сообщили в УМВД. В Следственном комитете сообщают – на

В машине у 35-летнего злоумышленника нашли свертки с гашишем. Часть запрещенных веществ мужчина уже успел спрятать в “тайники”, сообщили в УМВД. В Следственном комитете сообщают – на жителя Московской области возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Полиция и сотрудники ФСБ задержали мужчину в Гусь-Хрустальном. У него в машине