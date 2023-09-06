Муромлянин подрался со сводным братом из-за того, что тот накануне отказался пить с ним. В ходе драки родственник получил ещё и удар ножом в живот. Обвиняемому грозит 10 лет лишения свободы,

Муромлянин подрался со сводным братом из-за того, что тот накануне отказался пить с ним. В ходе драки родственник получил ещё и удар ножом в живот. Обвиняемому грозит 10 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре. 19 июля этого года житель Мурома пришел в гости к сводному брату, желая выпить с ним алкоголь. Тот отказался и не