Гражданин Белоруси обвиняется в нарушении правил ПДД водителем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека. Трагедия произошла днём 16 июня

Гражданин Белоруси обвиняется в нарушении правил ПДД водителем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека. Трагедия произошла днём 16 июня этого года. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, белорус ехал на авто «Камаз» с полуприцепом-контейнеровозом. Он двигался по съезду с автодороги М-12 на автодорогу М-7 «Волга» в сторону Москвы, совершая опасные манёвры.