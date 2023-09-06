Убийство случилось в ночь с 5 на 6 сентября, в социальных сетях появились жуткие кадры с истекающим кровью мужчиной. Как сообщили в одном из покровских пабликов, убийство случилось недалеко

Убийство случилось в ночь с 5 на 6 сентября, в социальных сетях появились жуткие кадры с истекающим кровью мужчиной. Как сообщили в одном из покровских пабликов, убийство случилось недалеко от мемориала “Воин и скорбящая мать”. На фотографии видно, что мужчина лежит возле лавочки, а вокруг головы растеклась лужа крови. Также в соцсетях опубликовано короткое видео