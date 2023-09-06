В эту субботу, 9 сентября, во Владимире пройдет полумарафон “Золотые ворота”. Ради бегунов центр города перекроют до четырех часов дня. В мэрии предупреждают жителей об ограничении

В эту субботу, 9 сентября, во Владимире пройдет полумарафон “Золотые ворота”. Ради бегунов центр города перекроют до четырех часов дня. В мэрии предупреждают жителей об ограничении движения всех видов транспорта. – с 6.30 до 14.30 по переулку Сушкова, улицам Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе. – с 6.30 до