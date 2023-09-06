Мост фактически построили заново, сообщили в правительстве области. На капитальный ремонт путепровода ушло почти 90 миллионов рублей. Установили новые сваи, железобетонные насадки,

Мост фактически построили заново, сообщили в правительстве области. На капитальный ремонт путепровода ушло почти 90 миллионов рублей. Установили новые сваи, железобетонные насадки, смонтировали балки пролётных строений и провели ряд других работ. Подрядчик установил лестничные сходы, освещение, ограду, уложил асфальт, а еще очистил русло реки от мусора. Капитальным ремонтом моста занималась нижегородская компания. Они приступили к