Искусственные неровности появились на улице Вольной, сообщил мэр Дмитрий Наумов. По словам главы города, к нему обратились жители и попросили установить “лежачие полицейские”. На

Искусственные неровности появились на улице Вольной, сообщил мэр Дмитрий Наумов. По словам главы города, к нему обратились жители и попросили установить “лежачие полицейские”. На данный момент работы выполнены, нанесена разметка и установлены знаки. Напомним, в этом году во Владимире искусственные неровности установили у многих школ. Они появились на Большой Нижегородской, на Мира и на других