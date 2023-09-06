Вечером 5 сентября на проспекте Ленина регионального центра случилось массовое ДТП.

Вечером 5 сентября на проспекте Ленина регионального центра случилось массовое ДТП. Об этом рассказали региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Владимирской области, а очевидцы выложили видео с места аварии в соцсети.Предварительно установлено, что инцидент произошёл около 22.21 в районе дома №28. BMW под управлением 50-летнего водителя ехал с превышением скорости, выскочил на встречную полосу и задел «Хёндай», «Ситроен» и «Ниссан». В результате ДТП иномарки получили повреждения. Люди, к счастью, не пострадали.Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии. Известно, что водителя BMW привлекли к административной ответственности. Мужчина был трезвый.