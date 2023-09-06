Завтра, 7 сентября в 17:30 в областной научной библиотеке на улице Дзержинского, 3 пройдет Общегородской диктант. Проверить свои знания великого и могучего русского языка может каждый желающий,

Завтра, 7 сентября в 17:30 в областной научной библиотеке на улице Дзержинского, 3 пройдет Общегородской диктант. Проверить свои знания великого и могучего русского языка может каждый желающий, сообщили в пресс-службе правительства региона. Диктант приурочен к празднования Международного дня грамотности. В этом году серия таких мероприятий посвящена юбилейным датам, связанным с литературной историей региона. Так, текст