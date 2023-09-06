Во Владимире наградили лучших участников программы «Трудовое лето – 2023».

Во Владимире наградили лучших участников программы «Трудовое лето – 2023».Уже в пятый раз её проводит в нашем регионе Центр занятости населения Владимирской области совместно с муниципалитетами и работодателями. В этом году участниками программы стали 3,4 тыс. несовершеннолетних области. Всего же за время её существования региональная служба занятости трудоустроила более 200 тыс. школьников и подростков.Деньги не лишние«Трудовое лето – 2023» для владимирских ребят получилось ярким, интересным и выгодным. Самые трудолюбивые школьники смогли заработать весьма приличные суммы. На церемонию награждения приехали добросовестные и ответственные участники программы, которые за три летних месяца пополнили багаж знаний и получили новые навыки рабочих специальностей.Константин Баранов, заместитель Губернатора Владимирской области, тепло поздравил ребят, заметив, что впереди у них большая трудовая жизнь, но именно первый опыт будет самым памятным. Он наградил самые активные муниципалитеты – администрации пяти районов: Вязниковского, Ковровского, Гусь-Хрустального, Собинского и ЗАТО г. Радужный.Министр труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев отметил вклад работодателей в программу.– Ребята работали в разных сферах экономической деятельности нашей области, познакомились с разными специальностями, – сказал он. – Большая благодарность их родителям и наставникам, которые поддерживали их. Отдельно хочу поблагодарить работодателей. В сложный санкционный период они создали более 3 тысяч рабочих мест для трудоустройства школьников, дали им возможность познакомиться с трудовой жизнью предприятий. Это очень ценно. Возможно, кто-то из ребят выберет профессию, первые навыки которой получил нынешним трудовым летом.Кто лучший?Андрей Григорьев в числе лучших работодателей региона, предоставивших рабочие места в сфере промышленного производства и обслуживания населения, отметил заводы «Гусар» (г. Гусь-Хрустальный), «ОСВАР» (г. Вязники), завод имени Дегтярёва (г. Ковров), Меленковский консервный завод (г. Меленки), Муромский приборостроительный завод и Муроммашзавод (г. Муром), ВНИИ «Сигнал» (г. Ковров) и производственное предприятие «Радотекс» (г. Вязники).В номинации «Лучший работодатель Владимирской области, предоставивший рабочие места в сфере сельского хозяйства» наградили представителей ООО «Вперёд» (Селивановский район), МБУ ДО «Центр внешкольной работы им. И. А. Альбицкого» посёлка Мстёра (Вязниковский район) и АО «Племенной завод «Пролетарий».Заместитель министра экономического развития и промышленности Владимирской области Руслан Рыбин признался, что сам в 14 лет пришёл на трудовую практику на предприятие.– Быть участником промышленного процесса важно и ценно для будущего становления, – отметил он.В числе лучших работодателей региона, предоставивших рабочие места в сфере озеленения и благоустройства, наградили школу № 3 (Гороховецкий район), детско-юношеский центр «Гелиос» (Ковровский район), УК «ЖКХ» (г. Кольчугино), МКУ «Центр по учебно-методической работе и материально-техническому обеспечению в сфере образования» (Юрьев-Польский район).В номинации «Лучший работодатель, предоставивший рабочие места в сфере ремонтно-строительных работ в 2023 году» отмечены предприятия «Монолит» (Киржачский район), «Орион-Р» (ЗАТО г. Радужный), Хозяйственно-эксплуатационная служба в сфере образования (Меленковский район) и Служба по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (Суздальский район).Среди лучших работодателей в сфере воспитательной работы и социальной помощи – загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Берёзка» (Ковровский район), Красногорбатская средняя общеобразовательная школа, Кольчугинский детский психоневрологический интернат для детей с особенностями развития и детский сад № 20 «Ленок» (г. Вязники).Взрослее и самостоятельнееРуководители всех этих учреждений и предприятий помогли подросткам войти в трудовую жизнь, оставив у них самые позитивные впечатления о трудовом лете. А сотрудники службы занятости населения в муниципалитетах организовали летнюю трудовую кампанию по трудоустройству школьников от 14 до 18 лет так, чтобы ребята ещё и смогли получить свою первую заработную плату и почувствовать себя чуть взрослее и самостоятельнее.Вместе с наставникамиОсобенность нынешней программы «Трудовое лето» в том, что старт ей дали одновременно во всех муниципальных образованиях области. Органы местного самоуправления совместно с Центром занятости населения Владимирской области провели торжественные линейки, на которых ребятам вручили путёвки в «трудовое лето». А предприятия и учреждения встретили школьный трудовой десант не просто доброжелательно, но и создали для них все условия, прикрепили к ребятам опытных и чутких наставников. Это ответственный и сложный процесс, однако руководители учреждений и предприятий активно участвовали в программе. И год от года их становится всё больше.Заместитель министра образования и молодёжной политики Владимирской области Елена Владимировна Янина поблагодарила их и вручила награды лучшим. Среди них – педагоги школ и центров дополнительного образования, сотрудники управляющих организаций, предприятий по благоустройству и других.Работа в удовольствиеНаверное, самой трогательной частью церемонии стало награждение лучших работников. Ребята выходили за наградами целыми отрядами. В тройке сильнейших – трудовые отряды из Карабанова, Ковровского района и Камешкова. Ребята приводили в порядок пришкольные территории, делали под руководством наставников ремонтные работы, красили. Они внесли большой вклад в то, чтобы их учебные заведения были готовы к 1 сентября на хорошо и отлично. Дипломы и ценные подарки лучшим трудовым отрядам вручил депутат Совета народных депутатов города Владимира, глава Владимирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Олегович Захаров.Дипломантам званий «Лучший работник» в различных сферах – от производственной до благоустройства – грамоты и ценные подарки вручили уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области Юлия Александровна Раснянская и председатель комитета Общественной палаты, председатель общественного совета при Министерстве труда и занятости населения Владимирской области Галина Мизелёва, которая, подводя итог программы нынешнего лета, заметила:– Работа бывает разная, но в наших силах сделать её интересной и в удовольствие. Вы смогли это. По вашим отчётам и характеристикам это видно. Спасибо ребятам за труд и наставникам – за отличные результаты. Так держать!