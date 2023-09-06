Владимирскую пенсионерку дважды обокрала соседка по коммуналке. В дежурную часть отдела полиции №...

Владимирскую пенсионерку дважды обокрала соседка по коммуналке.В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владимиру обратилась 57-летняя жительница областного центра, у которой пропали деньги. Полицейские установили, что к совершению кражи денег может быть причастна ранее судимая 25-летняя соседка по коммунальной квартире, сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Девушка призналась, что заметила как соседка вышла из комнаты, оставив дверь незапертой. И решилась похитить из кармана женской куртки почти 6 000 рублей. А уже поздним вечером, девушка вновь зашла к соседке, зная, что она уже спит. (Они вместе перед этим распивали алкоголь.) И вытащила 1 000 рублей прямо из одежды спящей. Заметив перед этим, как потерпевшая прячет деньги «ближе к телу».Возбуждены сразу два уголовных дела, с задержанной взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.Фото: https://www.pxfuel.com