Городу Владимиру будет присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Президент страны Владимир Путин приказал подготовить соответствующие документы. Кроме столицы 33 региона, такое

Городу Владимиру будет присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Президент страны Владимир Путин приказал подготовить соответствующие документы. Кроме столицы 33 региона, такое же звание присвоили еще 9 городам страны. Решение о присвоении звания – процесс не быстрый, сначала собираются архивные данные и другие исторические сведения, их должны подтвердить в научном сообществе. Идея о присвоении такого