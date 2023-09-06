Пришел мужик к любовнице.
В самый неподходящий момент естественно приходит муж.
Любовница говорит ему, за окном висит провод, спускайся по нему.
Мужик полез по проводу. Вдруг он понимает, что по этому проводу сейчас должны пустить ток.
Что делать? Прыгать высоко.
Обращается мужик к Богу:
- Спаси меня.
- Не могу. Говорит Бог. Дело твое не богоугодное.
Обращается мужик к черту:
- Помоги мне.
- Ладно говорит черт. Помогу. Только в тебе много святого духа. Избавься от него.
Мужик поднатужился и выпустил часть сятого духа. Черт говорит. Нет еще осталась в тебе святость.
Выпускай всю. Мужик тужится изо всех сил...
Вдруг он чувствует кто-то его толкает в бок.
- Иван Иваныч! Мало того, что вы уснули на партсобрании, так вы еще и воздух
еще анекдот!