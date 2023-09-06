Во Владимир доставлены все сто автобусов, закупленных в рамках проекта по модернизации системы...

Во Владимир доставлены все сто автобусов, закупленных в рамках проекта по модернизации системы городского автобусного сообщения. Инвестпроект реализуется с использованием средств "Фонда национального благосостояния".Новый общественный транспорт поступил в парк муниципальной компании "Владимирпассажиртранс". Стоимость покупки с учетом удорожания лизингового платежа - почти 2 миллиарда рублей. Теперь у региона есть 6 лет, чтобы выплатить всю сумму. Впереди - регистрация автобусов в ГИБДД и пробные выезды на линию.