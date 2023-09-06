Во Владимире гонщик, совершивший массовое ДТП, остался без колес.
Вечером 5 сентября во Владимире...
Во Владимире гонщик, совершивший массовое ДТП, остался без колес.
Вечером 5 сентября во Владимире на проспекте Ленина 4 произошло жуткое ДТП, сообщается в группе Подслушано Автомобилистов | Владимир
По словам очевидцев, водитель BMW совершил дрифт на проезжей части и зацепил, как минимум 4 машины.
После этого нарушитель скрылся. Обстоятельства данного происшествия уточняются.
Фото: Подслушано Автомобилистов | Владимир