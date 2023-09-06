ДТП произошло в 20:21 вечера 5 сентября в районе дома №28 на проспекте Строителей. Владимирский лихач на «БМВ» гонял по улицам столицы 33-его региона, пока не выехал на встречку и не столкнулся с

ДТП произошло в 20:21 вечера 5 сентября в районе дома №28 на проспекте Строителей. Владимирский лихач на «БМВ» гонял по улицам столицы 33-его региона, пока не выехал на встречку и не столкнулся с автомобилями «Хендай», «Ниссан», «Ситроен». Как рассказали «Шестому каналу» в пресс-службе ГИБДД, пострадали только машины. На момент оформления ДТП пострадавших не было. Шустрого