Во Владимире спасатели МЧС эвакуировали 5 человек на пожаре в пекарне
Вечером 5 сентября во...
Во Владимире спасатели МЧС эвакуировали 5 человек на пожаре в пекарне
Вечером 5 сентября во Владимире на улице Полины Осипенко произошел пожар в помещении пекарни «Добрые булки».
Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, на момент прибытия пожарных наблюдалось задымление, горело имущество и внутренняя отделка на кухне.
Пожар ликвидировали на площади 1 квадратный метр.
Информация о погибших и пострадавших не поступала. Из подъезда дома эвакуировано 5 человек.
К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 19 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.
Фото МЧС по Владимирской области