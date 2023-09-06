Во Владимире спасатели МЧС эвакуировали 5 человек на пожаре в пекарне Вечером 5 сентября во...

Во Владимире спасатели МЧС эвакуировали 5 человек на пожаре в пекарнеВечером 5 сентября во Владимире на улице Полины Осипенко произошел пожар в помещении пекарни «Добрые булки».Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, на момент прибытия пожарных наблюдалось задымление, горело имущество и внутренняя отделка на кухне.Пожар ликвидировали на площади 1 квадратный метр.Информация о погибших и пострадавших не поступала. Из подъезда дома эвакуировано 5 человек.К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 19 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото МЧС по Владимирской области