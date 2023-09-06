Это связано с проведением работ на газопроводе высокого давления, объясняют в мэрии. Газ отключат 7 сентября с 9 утра до 16 часов по адресам: – пр. Лакина, 10; – ул. Ставровская, 5; – пр-т

Это связано с проведением работ на газопроводе высокого давления, объясняют в мэрии. Газ отключат 7 сентября с 9 утра до 16 часов по адресам: – пр. Лакина, 10; – ул. Ставровская, 5; – пр-т Ленина, 67г. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!