Во Владимирской области автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе. Накануне в Коврове около 7...

Во Владимирской области автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе.Накануне в Коврове около 7 часов 50 минут на улице Гагарина 36-летний водитель за рулем «Лады Ларгус» совершил наезд на 56-летнюю женщину, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Пострадавшая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. К счастью, ДТП не оказалось фатальным.Она получила закрытую черепно-мозговую травму и вывих левого плеча.Фото: https://gorodkovrov.ru