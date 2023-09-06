Во Владимирской области будут судить водителя фуры за ДТП в котором погибла женщина и пострадала ее...

Во Владимирской области будут судить водителя фуры за ДТП в котором погибла женщина и пострадала ее двухлетняя дочь.Исполняющим обязанности прокурора Петушинского района установлено, что днём 16 июня «Камаз» с полуприцепом-контейнеровозом двигался по съезду с автодороги М-12 на автодорогу М-7 «Волга» в сторону Москвы. Выезжая на трассу М-7, его водитель - несмотря на знак «Движение прямо» - повернул налево и полуприцеп перекрыл обе полосы движения в строну Москвы.В это время из Владимира следовал автомобиль марки «ЛАДА-211540», водитель которого не смог вовремя затормозить и совершил столкновение с полуприцепом. Пассажирке легковой машины причинены телесные повреждения, от которых она впоследствии скончалась. Её двухлетняя дочь получила серьёзные травмы.Уголовное дело направлено в Петушинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Виновному грозит до 5 лет лишения свободы.Фото: https://www.pxfuel.com